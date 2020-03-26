Россия призвала генсека ООН требовать отмены санкций
Постоянные представительства России, КНР, Сирии, Ирана, Северной Кореи, Никарагуа, Венесуэлы и Кубы при ООН призвали генерального секретаря организации Антонио Гутерреша призвать к всеобщей отмене санкций, мешающих борьбе с коронавирусом.
«Сегодня у нас общий враг: COVID-19», - говорится в сообщении постпредств. В послании также отмечается, что пришло время «приготовиться, ускориться, активизироваться». Представители государств подчеркнули, что власти их стран готовы двигаться в этом направлении.
В этой связи страны призвали Гутерреша требовать отмены «принудительных и необоснованных мер экономического давления».
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире по состоянию на 26 марта 414 тысяч человек были заражены коронавирусом, свыше 18 тысяч из них скончались.
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