СМИ: Экс-глава Чувашии подал в суд на Путина из больницы

В среду стало известно, экс-глава республика госпитализирован в тяжелом состоянии в Санкт-Петербурге с двухсторонней пневмонией. Сейчас он якобы находится на аппарате Экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который насыщает его кровь кислородом.



В то же время некоторые Telegram-каналы сообщили, что Игнатьев подал иск на Путина, находясь на больничной койке — он был госпитализирован в начале мая и сейчас находится в медицинском центре Алмазова. При этом сам иск якобы был подан 20 мая.



Состояние экс-главы Чувашии усугубила сердечная недостаточность, вызванная пневмонией. В настоящее время он находится в реанимации, передает Ura.ru



В январе этого года Игнатьев был уволен Путиным с формулировкой «в связи с утратой доверия». Поводом послужила выходка руководителя региона, когда он на официальной церемонии высоко поднял ключи от новой пожарной машины и заставил подпрыгивать за ними сотрудника МЧС.



Накануне стало известно, что Игнатьев подал в суд на Путина, оспаривая его решение об отставке.

