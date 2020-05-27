СМИ: Экс-глава Чувашии подал в суд на Путина из больницы

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который снова оказался в центре пристального внимания СМИ из-за своего иска к президенту РФ Владимиру Путину.

Адвокат предрёк «посадку» экс-главы Чувашии после иска к Путину

В среду стало известно, экс-глава республика госпитализирован в тяжелом состоянии в Санкт-Петербурге с двухсторонней пневмонией. Сейчас он якобы находится на аппарате Экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который насыщает его кровь кислородом.

В то же время некоторые Telegram-каналы сообщили, что Игнатьев подал иск на Путина, находясь на больничной койке — он был госпитализирован в начале мая и сейчас находится в медицинском центре Алмазова. При этом сам иск якобы был подан 20 мая.

Состояние экс-главы Чувашии усугубила сердечная недостаточность, вызванная пневмонией. В настоящее время он находится в реанимации, передает Ura.ru

В январе этого года Игнатьев был уволен Путиным с формулировкой «в связи с утратой доверия». Поводом послужила выходка руководителя региона, когда он на официальной церемонии высоко поднял ключи от новой пожарной машины и заставил подпрыгивать за ними сотрудника МЧС.

Накануне стало известно, что Игнатьев подал в суд на Путина, оспаривая его решение об отставке.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:ГоспитализацияПутинЧувашия
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