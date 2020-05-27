Экс-главу Чувашии Игнатьева госпитализировали в тяжелом состоянии
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в тяжелом состоянии в Санкт-Петербурге с двухсторонней пневмонией. Ранее стало известно, что он подал иск в Верховный суд на президента России Владимира Путина.
По данным «Коммерсанта», бывший глава республики попал в больницу из-за высокого процента поражения легких. Сейчас он находится на аппарате Экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который насыщает его кровь кислородом.
В январе этого года возглавлявший Чувашию с 2010 года Игнатьев был уволен Путиным в формулировкой «в связи с утратой доверия». Поводом послужила выходка руководителя региона, когда он на официальной церемонии высоко поднял ключи от новой пожарной машины и заставил подпрыгивать за ними сотрудника МЧС.
Попытка свести эпизод к «дружеской шутке» не удалась: чиновника исключили из «Единой России», а затем уволили с поста. Накануне стало известно, что Игнатьев подал в суд на Путина, оспаривая его решение об отставке.
Вице-президент Федерального Союза Адвокатов России, экс-сенатор Евгений Тарло в эфире НСН ранее предупредил, что действия Игнатьева могут обернуться возбуждением против него уголовного дела. А адвокат Роман Качанов заявил Ura.ru, что шансы экс-главы республики выиграть процесс ничтожны.
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