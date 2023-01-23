«Стали депутатами»: Названы причины ротации политологов в России
Ротацию политологов и политтехнологов будут проводить не полностью, при этом их работу могут пересмотреть в сторону сетевых технологий, отметил в эфире НСН политолог Илья Гращенков.
В России хотят провести ротацию пула политологов и политтехнологов, так как некоторые из них не в состоянии адаптироваться к новым условиям, а кто-то уже стал депутатом и слишком занят личными делами, заявил генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков в интервью НСН.
Накануне Telegram-канал «Незыгарь» сообщил о том, что в России появились намерения провести полномасштабную ротацию пула политологов и политтехнологов. В отрасли, отмечают источники, сложилась ситуация, в которой ключевые акторы заметно «забронзовели», а также фактически заблокировали выход на рынок новых игроков. Илья Гращенков отметил, что масштабную ротацию политологов проводить не будут.
«В целом рынок достаточно узкий и во многом аффилирован с действующей властью. Есть люди, которые привыкли получать заказы. Их ценность не в том, насколько они крутые специалисты, а в том, насколько им доверяют. Все мы помним аресты политтехнологов, которые собирали деньги на кампании в качестве вице-губернаторов в регионах, тот же Никита Белых. Все понимают, что рынок стремный и просто так менять кого-то то еще удовольствие. Но политологическая поляна остается та же. Поэтому речь идет о смене тех, кто по каким-то причинам не в состоянии адаптироваться к новым условиям, либо тех, кто слишком занят какими-то личными делами. При этом сейчас появились новые технологии и возможности, они не слишком широко используются, исходя из этого работа может быть пересмотрена в сторону сетевых технологий», - сказал Гращенков.
Он отметил, что часть политтехнологов уже стала депутатами Госдумы. Также Гращенков указал, что некоторые политологи не могут переформатироваться к новым условиям в силу возраста.
«Есть устоявшийся пул политтехнологов, это не совсем секретно, поскольку время от времени их официально приглашают принять участие в каких-то мозговых штурмах и так далее. Часть этих политтехнологов уже стала депутатами Госдумы. Запрос на ротацию есть, поскольку очевидно, что у людей своя жизнь и у них не совсем есть время заниматься разного рода кампаниями, в том числе президентской, хотя понятно, что финансово это интересно. Есть политтехнологи, которые в силу возраста не готовы переформатироваться. Когда речь идет о том, что сменились какие-то ценности, они предлагают уловки, но не могут предложить ценностные ориентировки. Ротация предусмотрена, но не думаю, что она будет идти полностью», - резюмировал Гращенков.
Ранее политолог Павел Данилин в разговоре с газетой «Взгляд» отмечал, что при кажущемся избытке людей, считающих себя экспертами в вопросах политики, в России «панель политических экспертов достаточно узкая», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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