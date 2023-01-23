«Стали депутатами»: Названы причины ротации политологов в России

Накануне Telegram-канал «Незыгарь» сообщил о том, что в России появились намерения провести полномасштабную ротацию пула политологов и политтехнологов. В отрасли, отмечают источники, сложилась ситуация, в которой ключевые акторы заметно «забронзовели», а также фактически заблокировали выход на рынок новых игроков. Илья Гращенков отметил, что масштабную ротацию политологов проводить не будут.

«В целом рынок достаточно узкий и во многом аффилирован с действующей властью. Есть люди, которые привыкли получать заказы. Их ценность не в том, насколько они крутые специалисты, а в том, насколько им доверяют. Все мы помним аресты политтехнологов, которые собирали деньги на кампании в качестве вице-губернаторов в регионах, тот же Никита Белых. Все понимают, что рынок стремный и просто так менять кого-то то еще удовольствие. Но политологическая поляна остается та же. Поэтому речь идет о смене тех, кто по каким-то причинам не в состоянии адаптироваться к новым условиям, либо тех, кто слишком занят какими-то личными делами. При этом сейчас появились новые технологии и возможности, они не слишком широко используются, исходя из этого работа может быть пересмотрена в сторону сетевых технологий», - сказал Гращенков.

Он отметил, что часть политтехнологов уже стала депутатами Госдумы. Также Гращенков указал, что некоторые политологи не могут переформатироваться к новым условиям в силу возраста.