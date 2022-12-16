Политолог объяснил смягчение санкций против России убытками Запада

Политолог Евгений Минченко объяснил ослабление санкции в сфере удобрений, а также рассказал, зачем Европе «Норникель». 

Западный бизнес задумался о потенциальных серьезных убытках и начал маневрировать в вопросе введения санкций, заявил президент холдинга «Минченко Консалтинг», политолог Евгений Минченко в разговоре с НСН.

Ранее стало известно, что Евросоюз ослабит санкции в отношении российских предпринимателей, чьи компании связаны с удобрениями и химией. Об этом пишет издание EUobserver со ссылкой на дипломатические источники. Минченко назвал такое решение логичным с точки зрения бизнеса.

«Это напрямую связано с проблематикой удобрений, потому что современное сельское хозяйство стало высокотехнологичной отраслью, и оно очень сильно зависит от удобрений. Это вопрос потенциальных очень серьезных убытков и проблем в продовольственной сфере, возможного резкого роста цен на продовольствия. Это логичное решение», - отметил он.

«Ликвидация и голод»: Делягин назвал бредом смягчение санкций против России

По его словам, западные страны уже начали придумывать схемы и вводить санкции выборочно, чтобы не навредить себе в долгосрочной перспективе. В пример он привел отсутствие санкций против «Норникеля».

«Вчера ввели санкции против Потанина «Интерроса», но не ввели санкции против «Норильского никеля», потому что Запад нуждается в редкоземельных элементах, а «Норникель» - крупнейший в мире производитель. Что-то будут выкручивать. С одной стороны, есть политическая логика, которую я мог бы охарактеризовать как санкции против всех заметных русских, а есть логика бизнесовая – там другой подход», - объяснил собеседник НСН.

В материале EUobserver отмечается, что послабления коснутся Андрея Мельниченко («Еврохим»), Дмитрия Мазепина («Уралхим»), Вадима Мошковича («Русагро»), Андрея Гурьева («ФосАгро») и Вячеслава Кантора («Акрон»).

Европа получила зерно от России и не будет смягчать санкции, а в голоде бедных стран Запад снова обвинит Москву, сказал ранее в эфире НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:БизнесСанкции Против РоссииСанкции ЕС
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