Политолог призвал укреплять отношения между Россией и Индонезией

России следует сделать ставку на укрепление отношений с Индонезией: страна является четвертой в мире по численности населения и придерживается нейтралитета в текущей международной обстановке. Об этом заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с Ura.ru.

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«Индонезия на сегодняшний момент четвертая страна мира по населению. Отношения с Индонезией, например, для России должны были быть давно привилегированной темой», — отметил эксперт.

По словам Брутера, дружба с Москвой выгодна и для самой Индонезии. Политолог напомнил, что власти азиатской страны рассматривают возможность вступления в БРИКС и отметил, что такой формат позволяет «установить приоритетные отношения с Китаем».

Вместе с тем эксперт указал, что логистика из Индонезии как из морской страны достаточно сложная, и этот вопрос требовал решения раньше.

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ФОТО: РИА Новости / Файед Эль-Гезири
ТЕГИ:ЭкспертыИндонезияРоссия
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