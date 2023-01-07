Политолог призвал укреплять отношения между Россией и Индонезией

«Индонезия на сегодняшний момент четвертая страна мира по населению. Отношения с Индонезией, например, для России должны были быть давно привилегированной темой», — отметил эксперт.

По словам Брутера, дружба с Москвой выгодна и для самой Индонезии. Политолог напомнил, что власти азиатской страны рассматривают возможность вступления в БРИКС и отметил, что такой формат позволяет «установить приоритетные отношения с Китаем».

Вместе с тем эксперт указал, что логистика из Индонезии как из морской страны достаточно сложная, и этот вопрос требовал решения раньше.

