Стали известны темы выступления президента Путина на ВЭФ

Мировым процессам и развитию российского Дальнего Востока в основном посвятит свое выступление на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) 7 сентября президент России Владимир Путин. Об этом заявил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин начинает рабочую поездку на Дальний Восток

«Конечно, говорить о развитии этого нашего региона (Дальнего Востока – прим. НСН), не привязываясь к содержанию более широкого контекста, невозможно, поэтому пойдет речь и о международных торгово-экономических отношениях, и о политической конъюнктуре, которая весьма и весьма непростая, и, конечно, в целом о мировых процессах, которые оказывают влияние на все», - отметил Песков.

Он подчеркнул важность развития Дальнего Востока и факт ежегодного проведения ВЭФ. По его мнению, участие зарубежных гостей в форуме свидетельствует о том, что регион представляет большой интерес.

«Там наблюдается очень высокая динамика развития, работает весь инструментарий, который был придуман и реализован на месте. Это ТОРы, это особые режимы и так далее и тому подобное. И, конечно, обо всем этом всегда говорит президент в своих выступлениях на ВЭФ», - подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Ранее Дмитрий Песков анонсировал ряд мероприятий программы Восточного экономического форума.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВосточный Экономический ФорумФорумВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры