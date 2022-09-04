Стали известны темы выступления президента Путина на ВЭФ

«Конечно, говорить о развитии этого нашего региона (Дальнего Востока – прим. НСН), не привязываясь к содержанию более широкого контекста, невозможно, поэтому пойдет речь и о международных торгово-экономических отношениях, и о политической конъюнктуре, которая весьма и весьма непростая, и, конечно, в целом о мировых процессах, которые оказывают влияние на все», - отметил Песков.

Он подчеркнул важность развития Дальнего Востока и факт ежегодного проведения ВЭФ. По его мнению, участие зарубежных гостей в форуме свидетельствует о том, что регион представляет большой интерес.

«Там наблюдается очень высокая динамика развития, работает весь инструментарий, который был придуман и реализован на месте. Это ТОРы, это особые режимы и так далее и тому подобное. И, конечно, обо всем этом всегда говорит президент в своих выступлениях на ВЭФ», - подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Ранее Дмитрий Песков анонсировал ряд мероприятий программы Восточного экономического форума.

