Песков рассказал о подготовке участия Путина в ВЭФ

Президент Владимир Путин выступит в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, также глава государства проведет посвященное туризму заседание Госсовета. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Чекунков: Запад пытается оказывать давление на иностранных участников ВЭФ

«Готовимся к Восточному форуму. Будет и выступление Путина, там будет и Госсовет важный по туризму. Очень важный, кстати, драйвер развития нашей экономики - туристическая отрасль. Давно об этом говорили, вот сейчас это быстро задвигалось, что очень здорово. Конечно, обстоятельства нам помогли, но в то же время эти обстоятельства направляются в наше русло», - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков добавил, что Путин на ВЭФ оценит общее экономическое состояние и развитие Дальнего Востока.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВосточный Экономический ФорумВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры