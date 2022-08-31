Песков рассказал о подготовке участия Путина в ВЭФ
Президент Владимир Путин выступит в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, также глава государства проведет посвященное туризму заседание Госсовета. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Готовимся к Восточному форуму. Будет и выступление Путина, там будет и Госсовет важный по туризму. Очень важный, кстати, драйвер развития нашей экономики - туристическая отрасль. Давно об этом говорили, вот сейчас это быстро задвигалось, что очень здорово. Конечно, обстоятельства нам помогли, но в то же время эти обстоятельства направляются в наше русло», - цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Песков добавил, что Путин на ВЭФ оценит общее экономическое состояние и развитие Дальнего Востока.
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