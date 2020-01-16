Стала известна дата встречи Мишустина и Медведева

16 января 202017:54

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретится со своим преемником Михаилом Мишустиным в пятницу, 17 января. Они проведут переговоры в Белом доме, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

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Ранее Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра России, спустя несколько часов президент России Владимир Путин подписал указ о назначении его председателем правительства. Ранее Мишустин на протяжении почти десяти лет возглавлял Федеральную налоговую службу.

Дмитрий Медведев специальным указом Путина был назначен заместителем председателя Совета безопасности РФ.

В свою очередь министры кабинета Медведева будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
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