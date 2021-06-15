Стал известен план переговоров Путина и Байдена

Отмечается, что переговоры должны начаться в среду в 13:15 по местному времени в узком составе, а в 14:30 перейти в расширенный формат. Спустя четыре часа и 45 минут с момента начала саммита лидеры двух стран уже будут готовы рассказать о встрече на пресс-конференциях.

За три дня до саммита в Женеве Байден заявил, что не отказывается от своих слов о «Путине-убийце», но это не является препятствием для проведения переговоров.

