Стал известен план переговоров Путина и Байдена

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве с учетом узкого и расширенного составов рассчитаны почти на пять часов. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ходом подготовки встречи.

«Поглумился над США». Лукьянов объяснил, зачем Путин процитировал Бендера

Отмечается, что переговоры должны начаться в среду в 13:15 по местному времени в узком составе, а в 14:30 перейти в расширенный формат. Спустя четыре часа и 45 минут с момента начала саммита лидеры двух стран уже будут готовы рассказать о встрече на пресс-конференциях.

За три дня до саммита в Женеве Байден заявил, что не отказывается от своих слов о «Путине-убийце», но это не является препятствием для проведения переговоров.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:ЖеневаДжо БайденВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры