Стал известен план переговоров Путина и Байдена
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве с учетом узкого и расширенного составов рассчитаны почти на пять часов. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ходом подготовки встречи.
Отмечается, что переговоры должны начаться в среду в 13:15 по местному времени в узком составе, а в 14:30 перейти в расширенный формат. Спустя четыре часа и 45 минут с момента начала саммита лидеры двух стран уже будут готовы рассказать о встрече на пресс-конференциях.
За три дня до саммита в Женеве Байден заявил, что не отказывается от своих слов о «Путине-убийце», но это не является препятствием для проведения переговоров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+14 185 / сут.
Умерли
127 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 597 / сут.
- Инфекционист назвал продолжительность третьей волны коронавируса
- Песков объяснил, почему не привился от коронавируса
- «Оставляют желать лучшего». Песков оценил темпы вакцинации от коронавируса в России
- Власти Подмосковья на месяц запретили массовые мероприятия
- Госдума отменила обязательный техосмотр автомобилей для оформления ОСАГО
- Стал известен план переговоров Путина и Байдена
- Умер летчик-космонавт Владимир Шаталов
- МВД России исключило Тихановскую из межгосударственного розыска
- Задержан инженер АЗС по делу о пожаре на заправке в Новосибирске
- Двое россиян были ранены в результате перестрелки в Абхазии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru