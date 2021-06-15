«Поглумился над США». Лукьянов объяснил, зачем Путин процитировал Бендера
Политолог объяснил НСН, зачем российский лидер цитирует непонятного американцам литературного персонажа и заботят ли его «трудности перевода».
Президент России Владимир Путин в интервью NBC в ответ на вопрос о приписываемых России кибератаках предложил США пожаловаться в «Международную лигу сексуальных реформ». Журналисты не поняли цитату мошенника Остапа Бендера и перевели слова Путина дословно и без кавычек. Они также не стали уточнять, о какой именно организации идет речь.
Политолог Федор Лукьянов заявил Telegram-каналу «Радиоточка-НСН», что если Путин с помощью непонятной американцам цитаты хотел поглумиться над постоянными обвинениями в кибератаках в адрес России, то ему это удалось.
«Остап Бендер - излюбленный персонаж в России, но крайне малоизвестен в мире. Если речь шла о том, чтобы поглумиться над американцами, то это удалось. Потому что если они это восприняли буквально – ну и хорошо. Это все равно, что Байден в интервью нам будет цитировать какого-нибудь американского классика, которого мы не знаем. Думаю, американцам это кто-то объяснит. Если буквально переводить, то звучит это очень странно. Я думаю, что Путину все равно: он в себе уверен, чувствует себя раскованно и высказывается свободно», - считает политолог.
Лукьянов добавил, что Путин нередко в своих выступлениях и интервью демонстрирует начитанность и оригинальный юмор, которого не ждешь из уст президента.
«Юмор Путина хорошо известен, он у него есть, но специфический. Вообще Путин на протяжении многих лет демонстрировал хорошую начитанность. В его высказываниях, особенно в спонтанных, с самого начала проявлялись аллюзии, скрытые или открытые цитаты, которых не ждешь от президента. Он много читал хорошей литературы, поэтому она у него где-то сидит», - отметил собеседник.
Кроме того телеканал NBC дословно перевел фразу Путина о внешней политике США «Нечего на зеркало пенять, когда рожа крива». «Don't be mad at the mirror if you are ugly», - процитировал президента РФ NBC.
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