«Поглумился над США». Лукьянов объяснил, зачем Путин процитировал Бендера

«Остап Бендер - излюбленный персонаж в России, но крайне малоизвестен в мире. Если речь шла о том, чтобы поглумиться над американцами, то это удалось. Потому что если они это восприняли буквально – ну и хорошо. Это все равно, что Байден в интервью нам будет цитировать какого-нибудь американского классика, которого мы не знаем. Думаю, американцам это кто-то объяснит. Если буквально переводить, то звучит это очень странно. Я думаю, что Путину все равно: он в себе уверен, чувствует себя раскованно и высказывается свободно», - считает политолог.

Лукьянов добавил, что Путин нередко в своих выступлениях и интервью демонстрирует начитанность и оригинальный юмор, которого не ждешь из уст президента.

«Юмор Путина хорошо известен, он у него есть, но специфический. Вообще Путин на протяжении многих лет демонстрировал хорошую начитанность. В его высказываниях, особенно в спонтанных, с самого начала проявлялись аллюзии, скрытые или открытые цитаты, которых не ждешь от президента. Он много читал хорошей литературы, поэтому она у него где-то сидит», - отметил собеседник.

Кроме того телеканал NBC дословно перевел фразу Путина о внешней политике США «Нечего на зеркало пенять, когда рожа крива». «Don't be mad at the mirror if you are ugly», - процитировал президента РФ NBC.