США заявили о готовности к диалогу с РФ и КНР по стратегической стабильности
США хотят наладить диалог с РФ и КНР по вопросам мировой стратегической стабильности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на положения стратегии национальной безопасности Белого дома.
В документе указано, что Соединенные Штаты намерены проводить "субстантивный диалог с Россией и Китаем". В частности, администрация США планирует обсудить новые военные технологии, которые могут повлиять на стабильность.
Госсекретарь США Энтони Блинкен после подписания Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений заявил, что Штаты готовы рассмотреть и другие способы укрепления стратегической стабильности.
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