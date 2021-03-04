США заявили о готовности к диалогу с РФ и КНР по стратегической стабильности

США хотят наладить диалог с РФ и КНР по вопросам мировой стратегической стабильности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на положения стратегии национальной безопасности Белого дома.

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В документе указано, что Соединенные Штаты намерены проводить "субстантивный диалог с Россией и Китаем". В частности, администрация США планирует обсудить новые военные технологии, которые могут повлиять на стабильность.

Госсекретарь США Энтони Блинкен после подписания Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений заявил, что Штаты готовы рассмотреть и другие способы укрепления стратегической стабильности.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российско-американские ОтношенияКитайСША
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