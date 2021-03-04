США заявили о готовности к диалогу с РФ и КНР по стратегической стабильности

В документе указано, что Соединенные Штаты намерены проводить "субстантивный диалог с Россией и Китаем". В частности, администрация США планирует обсудить новые военные технологии, которые могут повлиять на стабильность.

Госсекретарь США Энтони Блинкен после подписания Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений заявил, что Штаты готовы рассмотреть и другие способы укрепления стратегической стабильности.



