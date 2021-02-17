США высказались за укрепление стратегической стабильности с РФ после ДСНВ

Американские власти должны работать с Россией, укреплять стратегическую стабильность, не забывать о вызовах с ее стороны, сообщил в эфире NPR Госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, США после подписания Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений рассмотрят другие способы укрепления стратегической стабильности. При этом Блинкен перечислил претензии, которые возникают у Вашингтона к Москве. Среди них - отравление российского оппозиционера Алексея Навального, кибератаки российских хакеров, ситуация на Украине и вмешательство в американские выборы.