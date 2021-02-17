США высказались за укрепление стратегической стабильности с РФ после ДСНВ

Американские власти должны работать с Россией, укреплять стратегическую стабильность, не забывать о вызовах с ее стороны, сообщил в эфире NPR Госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, США после подписания Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений рассмотрят другие способы укрепления стратегической стабильности. При этом Блинкен перечислил претензии, которые возникают у Вашингтона к Москве. Среди них - отравление российского оппозиционера Алексея Навального, кибератаки российских хакеров, ситуация на Украине и вмешательство в американские выборы.

Блинкен заявил, что продление ДСНВ укрепляет безопасность США и всего мира

Ранее Россия и США приняли решение продлить договор СНВ-3 на пять лет без предварительных условий и дополнений. Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что это решение в интересах всего мира.

МИД РФ и посольство США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (ДСНВ), сообщает пресс-служба ведомства.

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