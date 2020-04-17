США захотели подключить Китай к переговорам по ограничению вооружений
Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого глава Госдепа выдвинул условие для любых переговоров по контролю над вооружениями. Они должны основываться на видении президента США о трёхстороннем соглашении — не только с Россией, но и с Китаем, передаёт ТАСС заявление Госдепартамента.
Кроме того, Помпео и Лавров обсуждали вопросы, связанные с пандемией коронавируса, а также задержанием граждан США.
Россия и США пока не могут договориться о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает в следующем году. Сенатор Константин Косачёв ранее заявил НСН, что шансы на его сохранение становятся иллюзорными, потому что времени остаётся совсем мало.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
32 008+4 070 / сут.
Умерли
273+41 / сут.
Выздоровели
2 590+286 / сут.
- В России начали лечить больных COVID-19 с помощью барокамеры
- Набиуллина исключила запрет на снятие денег с банковских счетов
- США захотели подключить Китай к переговорам по ограничению вооружений
- Россия «заразит» кризисом бывшие республики СССР
- Хуснуллин: Льготная ипотека под 6,5% коснётся только новых кредитов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru