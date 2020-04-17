США захотели подключить Китай к переговорам по ограничению вооружений

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого глава Госдепа выдвинул условие для любых переговоров по контролю над вооружениями. Они должны основываться на видении президента США о трёхстороннем соглашении — не только с Россией, но и с Китаем, передаёт ТАСС заявление Госдепартамента.

Кроме того, Помпео и Лавров обсуждали вопросы, связанные с пандемией коронавируса, а также задержанием граждан США.

Россия и США пока не могут договориться о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает в следующем году. Сенатор Константин Косачёв ранее заявил НСН, что шансы на его сохранение становятся иллюзорными, потому что времени остаётся совсем мало.

