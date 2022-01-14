США выразили обеспокоенность из-за кибератак на украинские сайты

Она добавила, что США не обладают данными о том, кто стоит за этими атаками. По словам Псаки, США будут продолжать взаимодействие с Украиной по данному вопросу.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что считает Россию виновной в кибернетической атаке на правительственные сайты республики. По его словам, в этом деле ясно виден почерк именно российских специалистов, в чём секретарь СНБО уверен «на 99,9%».