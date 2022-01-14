США выразили обеспокоенность из-за кибератак на украинские сайты

Власти США обеспокоены кибератакой на сайты украинских ведомств. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

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Она добавила, что США не обладают данными о том, кто стоит за этими атаками. По словам Псаки, США будут продолжать взаимодействие с Украиной по данному вопросу.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что считает Россию виновной в кибернетической атаке на правительственные сайты республики. По его словам, в этом деле ясно виден почерк именно российских специалистов, в чём секретарь СНБО уверен «на 99,9%».

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:УкраинаСША
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