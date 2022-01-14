Глава Совбеза Украины обвинил РФ в кибератаках на государственные сайты

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает Россию виновной в кибернетической атаке на правительственные сайты республики. Как заявил он британскому телеканалу Sky News, в этом деле ясно виден почерк именно российских специалистов, в чём секретарь СНБО уверен «на 99,9%».

Служба безопасности Украины проинформировала сегодня ранее, что проводит расследование масштабной хакерской атаки на ряд государственных сайтов, в том числе министерств иностранных дел и образования. Некоторое время невозможно было также воспользоваться приложением украинских госуслуг «Дия». Атака произошла в ночь на пятницу.