Глава Совбеза Украины обвинил РФ в кибератаках на государственные сайты
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает Россию виновной в кибернетической атаке на правительственные сайты республики. Как заявил он британскому телеканалу Sky News, в этом деле ясно виден почерк именно российских специалистов, в чём секретарь СНБО уверен «на 99,9%».
Служба безопасности Украины проинформировала сегодня ранее, что проводит расследование масштабной хакерской атаки на ряд государственных сайтов, в том числе министерств иностранных дел и образования. Некоторое время невозможно было также воспользоваться приложением украинских госуслуг «Дия». Атака произошла в ночь на пятницу.
По данным СБУ, на главной странице взломанных ресурсов злоумышленники опубликовали провокационные заявления. Уточняется, что содержание сайтов не было заменено. Кроме того, персональные данные, судя по всему, не были украдены. Как заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев по этой проблеме тесно сотрудничает с Вашингтоном и Лондоном.
В свою очередь официальный представитель Минобороны США Джон Кирби заявил, что Пентагон пока не может с точностью сказать, кто стоит за кибератакой на Украину. Он также считает преждевременным рассуждать на тему, не стоит ли отнести эту хакерскую атаку к череде якобы готовящихся провокаций со стороны Москвы, чтобы оправдать гипотетическое вторжение на Украину.
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