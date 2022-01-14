«Это вам за прошлое, за Волынь»: Хакеры взломали сайт украинского Минобрнауки

Хакеры разместили на ресурсе обращение к жителям страны на украинском, русском и польском языках. Как следует из текста, все личные данные украинских граждан оказались загружены в некую «общую сеть», при этом данные на персональных компьютерах якобы будут уничтожены без возможности восстановления.

«Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА (запрещенная в России организация - прим. НСН), за Галицию, за Полесье и за исторические земли», - гласит заглушка, выставленная на главной странице ведомственного сайта.



Ранее кибер-злоумышленники обрушили сайт Федеральной службы исполнения наказаний России. Также спамеры организовали массовую рассылку по Рунету о пытках в российских колониях.

