Министры обороны стран НАТО согласились предоставить Украине больше ПВО
Министры обороны стран НАТО договорились ускорить военную поддержку Украины. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.
По его словам, новые поставки следует ожидать в ближайшее время, они будут включать боеприпасы и системы ПВО.
Столтенберг указал, что призвал страны Североатлантического альянса рисковать и отправлять Украине даже то оружие, которое необходимо им для их собственной обороны.
«Я призвал страны копать глубже... если они могут поставить Украине только то оружие, которое им необходимо для обеспечения собственной обороны, то они должны рисковать», - указал он.
Ранее Столтенберг заявил, что у страны НАТО имеется достаточно систем ПВО, которые можно было бы передать Украине, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru