США выделили Украине новый пакет военной почти на 2,5 млрд долларов

По его словам, действующим американским властям было поручено оказывать помощь Киеву как можно быстрее, в том числе «выводить старое американское оборудование для Украины и быстро доставлять его на поле боя».

«Также необходимо активизировать оборонно-промышленную базу США для модернизации и пополнения наших запасов новым оружием», — указал глава Белого дома.

В заявлении Байдена также отмечается, что Пентагон уже занимается поставкой на Украину «сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники», которые должны укрепить позиции украинской армии зимой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каких-либо предпосылок для завершения украинского конфликта или его отдельной фазы в настоящее время нет, сообщает Ura.ru.

