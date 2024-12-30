США выделили Украине новый пакет военной почти на 2,5 млрд долларов

Соединённые Штаты Америки выделили Украине новый пакет военной помощи почти на 2,5 млрд долларов. Соответствующее заявление президента США Джо Байдена опубликовано на сайте Белого дома.

СМИ: США поставят Украине сотни тысяч снарядов до середины января

По его словам, действующим американским властям было поручено оказывать помощь Киеву как можно быстрее, в том числе «выводить старое американское оборудование для Украины и быстро доставлять его на поле боя».

«Также необходимо активизировать оборонно-промышленную базу США для модернизации и пополнения наших запасов новым оружием», — указал глава Белого дома.

В заявлении Байдена также отмечается, что Пентагон уже занимается поставкой на Украину «сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники», которые должны укрепить позиции украинской армии зимой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каких-либо предпосылок для завершения украинского конфликта или его отдельной фазы в настоящее время нет, сообщает Ura.ru.

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Фото: telegram.org
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