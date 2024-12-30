США выделили Украине новый пакет военной почти на 2,5 млрд долларов
Соединённые Штаты Америки выделили Украине новый пакет военной помощи почти на 2,5 млрд долларов. Соответствующее заявление президента США Джо Байдена опубликовано на сайте Белого дома.
По его словам, действующим американским властям было поручено оказывать помощь Киеву как можно быстрее, в том числе «выводить старое американское оборудование для Украины и быстро доставлять его на поле боя».
«Также необходимо активизировать оборонно-промышленную базу США для модернизации и пополнения наших запасов новым оружием», — указал глава Белого дома.
В заявлении Байдена также отмечается, что Пентагон уже занимается поставкой на Украину «сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники», которые должны укрепить позиции украинской армии зимой.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каких-либо предпосылок для завершения украинского конфликта или его отдельной фазы в настоящее время нет, сообщает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин наградил коллектив МГУ орденом «За доблестный труд»
- Сальдо: Замглавврача больницы в Херсонской области погиб в результате атаки ВСУ
- США выделили Украине новый пакет военной почти на 2,5 млрд долларов
- СМИ: В Москве задержали экс-главу Минобороны Армении Карапетяна
- Финляндия нашла следы якоря рядом с поврежденным кабелем
- СМИ: В доме Насти Ивлеевой поймали мужчину с битой
- В Керченском проливе собрали 25 тонн нефтеводяной смеси
- Российские войска освободили населенный пункт Новооленовка в ДНР
- Польша построит дорогу к границе Россией для быстрой переброски войск
- Израильская авиакомпания El Al отменила рейсы в Москву до конца марта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru