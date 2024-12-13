СМИ: США поставят Украине сотни тысяч снарядов до середины января
США планируют до середины января передать Украине сотни тысяч снарядов и тысячи ракет. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
По данным телеканала, в Вашингтоне хотят уложиться в срок до ухода Байдена с поста главы государства. Собеседник CNN отметил, что действующая администрация вкладывает ресурсы в доставку Киеву «огромных партий вооружений» в рамках уже объявленной военной помощи.
«С настоящего момента и до середины января мы поставим Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные средства», — заявил чиновник.
Ранее США решили предоставить Киеву дополнительную военную помощь на $500 млн, в очередной пакет войдут боеприпасы и оборудование для защиты от химических, биологических, ядерных угроз, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru