СМИ: США поставят Украине сотни тысяч снарядов до середины января

США планируют до середины января передать Украине сотни тысяч снарядов и тысячи ракет. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

По данным телеканала, в Вашингтоне хотят уложиться в срок до ухода Байдена с поста главы государства. Собеседник CNN отметил, что действующая администрация вкладывает ресурсы в доставку Киеву «огромных партий вооружений» в рамках уже объявленной военной помощи.

«С настоящего момента и до середины января мы поставим Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные средства», — заявил чиновник.

Ранее США решили предоставить Киеву дополнительную военную помощь на $500 млн, в очередной пакет войдут боеприпасы и оборудование для защиты от химических, биологических, ядерных угроз, пишет «Свободная пресса».

