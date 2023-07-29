Блинкен считает, что Шойгу в КНДР договаривался о поставках вооружений

«Мы видим, что Россия отчаянно пытается заручиться поддержкой по оружию везде, где только можно найти... Мы видим это в Северной Корее, как и в Иране, который предоставил России множество беспилотников», - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов о визите российской делегации в КНДР.

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын устроил торжественный прием в честь военной делегации России.

Российская военная делегация прибыла в КНДР 25 июля, напоминает «Радиоточка НСН». Представители РФ поучаствовали в торжествах в честь юбилея победы корейского народа в войне 1950—1953 годов. В пятницу делегация во главе с Шойгу покинула Северную Корею.

