США выделили новый пакет военной помощи Украине на $250 миллионов

В Пентагоне объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере $250 миллионов, сообщает «Российская газета».

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Как отмечается, в него войдут артиллерийские снаряды, зенитные ракеты для реактивных систем залпового огня, переносные зенитные и ракетные комплексы Stinger и Javelin, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры M113 и транспортные средства с противоминной защитой.

Кроме того, Вашингтон направит Киеву патрульные катера, патроны для стрелкового оружия и запчасти.

Ранее шеф Пентагона объявил о разработке США и Европой с Украиной замены систем С-300, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
ТЕГИ:УкраинаОружиеПентагонСША

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