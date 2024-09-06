США выделили новый пакет военной помощи Украине на $250 миллионов

Как отмечается, в него войдут артиллерийские снаряды, зенитные ракеты для реактивных систем залпового огня, переносные зенитные и ракетные комплексы Stinger и Javelin, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры M113 и транспортные средства с противоминной защитой.

Кроме того, Вашингтон направит Киеву патрульные катера, патроны для стрелкового оружия и запчасти.

Ранее шеф Пентагона объявил о разработке США и Европой с Украиной замены систем С-300, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

