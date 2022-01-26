США выдали визу российскому космонавту Чубу
Соединённые Штаты Америки выдали визу на въезд в страну российскому космонавту Николаю Чубу, который отправится в Центр подготовки астронавтов имени Джонсона для тренировок на макете американского сегмента МКС.
Ранее в американском посольстве в Москве отказались объяснить свой отказ на посещение США российским космонавтом.
После этого глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что этот факт станет «опасным прецедентом» в отношения двух космических держав и создаст прямую угрозу нахождения экипажа МКС на орбите.
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