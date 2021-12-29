Россия и Китай построят станцию на Луне
Москва и Пекин в следующем году подпишут новую программу космического сотрудничества на 2023-2027 годы. Об этом сообщили в Роскосмосе.
Две страны к 2035 году построят Международную научную станцию на Луне. Она, как предполагается, будет включать в себя помимо научных блоков, устройство для полетов на Землю и обратно, а также организацию перемещения по поверхности Луны. Две страны также хотят развернуть на лунной орбите экспериментальную научно-исследовательскую систему.
В начале декабря в Роскосмосе заявили об утверждении дорожной карты между госкорпорацией и Комиссией по китайской спутниковой навигационной системе в области области спутниковой навигации на 2021-2025 годы.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал запустить станцию к Венере к 2030 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 119 / сут.
Умерли
307 тыс.+932 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+42 776 / сут.
- Путин и Лукашенко начали товарищеский хоккейный матч
- Бил Клинтон выпустил в продажу онлайн-курсы по лидерству
- Жители Подмосковья получат новые квартиры по программе реновации
- Психолог рассказал, как россиянам бороться со страхами
- В СНБО Украины заявили, что не наблюдают большого скопления российских войск на границах
- В Якутске введен режим ЧС из-за смерти женщины после нападения стаи собак
- Путин сообщил, когда начнутся поставки по «Северному потоку-2»
- Россия и Китай построят станцию на Луне
- Глава «Газпрома» доложил Путину о готовности газопровода «Северный поток-2»
- Поклонская предложила Украине способ навести «порядок в стране»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru