Россия и Китай построят станцию на Луне

Две страны к 2035 году построят Международную научную станцию на Луне. Она, как предполагается, будет включать в себя помимо научных блоков, устройство для полетов на Землю и обратно, а также организацию перемещения по поверхности Луны. Две страны также хотят развернуть на лунной орбите экспериментальную научно-исследовательскую систему.

В начале декабря в Роскосмосе заявили об утверждении дорожной карты между госкорпорацией и Комиссией по китайской спутниковой навигационной системе в области области спутниковой навигации на 2021-2025 годы.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал запустить станцию к Венере к 2030 году.

