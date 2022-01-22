Рогозин счел «опасным прецедентом» отказ США в визе российскому космонавту

«Нам никогда не приходила в голову идея отказать в визе какому-нибудь астронавту США, который направлялся в Звездный городок на подготовку к космическому полету. То, что власти США сделали с въездной визой нашего космонавта — опасный прецедент для сотрудничества на Международной космической станции», — написал он в Telegram-канале.

Ранее США без объяснения причин отказали в выдаче визы космонавту Николаю Чубу, который планировал полететь в Соединенные Штаты для участия в тренировках в Космическом центре имени Линдона Джонсона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

