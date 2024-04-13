США ввели запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля

В ведомстве отметили, что исключение может быть сделано в случаях, предусмотренных законом. При этом на ввезенные до 13 апреля 2024 года металлы запрет не распространяется.

Как сообщал телеканал CNN, США намерены запретить гражданам и предприятиям использовать программное обеспечение, созданное «Лабораторией Касперского». В 2022 году власти страны включили ее в список компаний, продукция которых представляет угрозу национальной безопасности.

В начале апреля США сняли санкции с Ost-West Handeslbank - бывшего европейского подразделения российского банка ВТБ, напоминает «Радиоточка НСН».

