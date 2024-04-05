Япония запретит экспорт в Россию 164 видов товаров

Ограничения коснутся масел для автомобильных двигателей, труб для газо- и нефтепроводов, литийионных и никель-металлогидридных аккумуляторов, нитроцеллюлозы, плавучих кранов, доков, буровых и добывающих платформ. Также под санкции попадут яхты, прогулочные и спортивные суда, байдарки, каноэ, пожарные катера.

Кроме того, меры касаются неорганических химикатов, ряда изделий из недрагоценных металлов, ручных электроинструментов, в том числе шлифовальных аппаратов, машин для обработки дерева, жесткой резины, пластика. Под санкции попадут ряд видов оптического и измерительного оборудования (включая микротомы и термостаты).

Ограничительные меры вступят в силу 17 апреля.

Ранее Япония ввела санкции в отношении 12 граждан и 36 компаний, связанных с РФ, в том числе концерна «Калашников» и «Уралвагонзавода», напоминает телеканал «360».

