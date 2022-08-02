США ввели визовые ограничения для почти 900 официальных лиц РФ
Визовые ограничения введены США в отношении 893 официальных лиц РФ. Об этом сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен, передает «Интерфакс».
В «черный список» Соединенных штатов попали, в частности, члены Совета Федерации, военнослужащие. Блинкен отметил, что ограничения вводятся из-за военных действий на территории Украины.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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