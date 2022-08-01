Украина потребовала от России вернуть треть зарубежного имущества СССР
Украина требует от России вернуть «хотя бы треть» имеющегося у РФ зарубежного имущества бывшего СССР. Об этом заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко, передает издание «Лига.нет».
«Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию», — заявил дипломат.
При этом Пристайко признал, что Москва взяла на себя долги Советского Союза в обмен на передачу РФ зарубежного имущества СССР. Киев согласился с этими условиями, однако не ратифицировал документы.
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