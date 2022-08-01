Украина потребовала от России вернуть треть зарубежного имущества СССР

Украина требует от России вернуть «хотя бы треть» имеющегося у РФ зарубежного имущества бывшего СССР. Об этом заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко, передает издание «Лига.нет».

Зеленский потребовал у стран НАТО $12 млрд в месяц

«Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию», — заявил дипломат.

При этом Пристайко признал, что Москва взяла на себя долги Советского Союза в обмен на передачу РФ зарубежного имущества СССР. Киев согласился с этими условиями, однако не ратифицировал документы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СССРРоссияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры