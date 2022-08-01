Украина потребовала от России вернуть треть зарубежного имущества СССР

Первое судно с зерном вышло из порта Одессы

Генсек ООН приветствовал выход корабля с зерном из украинского порта

В столицу Ирака Багдад введены войска

С 1 августа ПФР скорректирует пенсии пожилых работающих россиян

Уровень воды в реке Читинка за сутки снизился более чем на два метра

Карту болельщика получили более 120 тысяч человек