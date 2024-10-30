США ввели санкции в отношении 32 физических лиц

Минфин США опубликовал новый список физических лиц, в отношении которых вводят ограничения, передает ТАСС.

США ввели санкции против семи граждан и двух компаний из РФ

На этот раз в стоп-лист американские власти добавили несколько российских граждан, в том числе, заместителей министра обороны РФ Александра Фомина и Павла Фрадкова. Список пополнили также граждане КНР, Индии, Турции, Чили, Греции и Швейцарии.

Ранее США ввели экспортные ограничения против 13 структур из России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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