США ввели санкции в отношении 32 физических лиц
30 октября 202417:31
Минфин США опубликовал новый список физических лиц, в отношении которых вводят ограничения, передает ТАСС.
На этот раз в стоп-лист американские власти добавили несколько российских граждан, в том числе, заместителей министра обороны РФ Александра Фомина и Павла Фрадкова. Список пополнили также граждане КНР, Индии, Турции, Чили, Греции и Швейцарии.
Ранее США ввели экспортные ограничения против 13 структур из России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru