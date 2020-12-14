США ввели санкции против Турции за покупку российских С-400

Минфин США объявил о введении санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает РИА Новости.

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В частности, санкции коснулись Секретариата оборонной промышленности страны, главы ведомства Исмаила Демина и еще трех физлиц. В заявлении Минфина отмечается, что для продолжения продуктивного сотрудничества Турция должна убрать «препятствие в виде российских С-400».

Ранее президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил, что санкции США из-за покупки российских ЗРК С-400 являются проявлением неуважения к важному партнеру по НАТО.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400 начались летом 2019 года. Вашингтон потребовал отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot.

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ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
ТЕГИ:ТурцияСанкции США
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