США ввели санкции против Турции за покупку российских С-400

В частности, санкции коснулись Секретариата оборонной промышленности страны, главы ведомства Исмаила Демина и еще трех физлиц. В заявлении Минфина отмечается, что для продолжения продуктивного сотрудничества Турция должна убрать «препятствие в виде российских С-400».



Ранее президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил, что санкции США из-за покупки российских ЗРК С-400 являются проявлением неуважения к важному партнеру по НАТО.



Поставки новейших российских систем ПВО С-400 начались летом 2019 года. Вашингтон потребовал отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot.

