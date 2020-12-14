США ввели санкции против Турции за покупку российских С-400
Минфин США объявил о введении санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, санкции коснулись Секретариата оборонной промышленности страны, главы ведомства Исмаила Демина и еще трех физлиц. В заявлении Минфина отмечается, что для продолжения продуктивного сотрудничества Турция должна убрать «препятствие в виде российских С-400».
Ранее президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил, что санкции США из-за покупки российских ЗРК С-400 являются проявлением неуважения к важному партнеру по НАТО.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400 начались летом 2019 года. Вашингтон потребовал отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+27 328 / сут.
Умерли
47 391+450 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+18 562 / сут.
- Ритейлеры заявили о снижении цен на ряд продуктов в России
- США ввели санкции против Турции за покупку российских С-400
- Украина и турецкие компании подписали соглашение о производстве беспилотников
- Защита просит для историка Соколова 8 лет лишения свободы
- В Турции на новогодние праздники введут круглосуточный комендантский час
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru