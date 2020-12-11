Эрдоган назвал санкции США из-за С-400 неуважением к «важному партнеру по НАТО»

Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган считает санкции США из-за покупки российский ЗРК С-400 проявлением неуважения к важному партнеру по НАТО, сообщает Hurriyet.

По данным Рейтер, о санкциях может быть объявлено в самое ближайшее время. Ожидается, что они будут направлены против турецкого секретариата оборонной промышленности и его главы Исмаила Демира.

Американские сенаторы заложили в проект бюджета санкции против Турции из-за С-400

Ранее сообщалось, что проект оборонного бюджета США предусматривает ограничительные меры в отношении Турции. Не позднее чем через 30 дней с момента вступления в силу документа, глава государства должен ввести «пять или более санкций».

Поставки новейших российских систем ПВО С-400 начались летом 2019 года. Вашингтон потребовал отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot.

Ранее главы государств и правительств ЕС в ходе саммита приняли решение о расширении списка существующих индивидуальных санкций по Турции из-за её действий в Средиземном море, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции СШАЭрдоган
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