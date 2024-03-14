США ввели санкции против троих еврейских поселенцев
Три израильтянина и две израильских компании попали в санкционный список США. Об этом сообщает пресс-служба пресс-службой Госдепартамента Соединённых Штатов.
В сообщении уточняется, что под американские санкции попали граждане Израиля Нерия Бен-Пази, Моше Шарвит и Цви Бар-Йосеф, а также две связанные с последними двумя фермы.
В Госдепе утверждают, что указанные граждане Израиля якобы причастны к актам насилия на Западном берегу реки Иордан.
«Объявленные меры призваны подтвердить нашу приверженность обеспечению мира, безопасности и стабильности... а также привлечению к ответственности лиц и компаний, причастных к насильственным действиям», - заключили в ведомстве.
Ранее управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина ввело блокирующие санкции против компании «Совкомфлот», а также 14 танкеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru