США ввели санкции против троих еврейских поселенцев

В сообщении уточняется, что под американские санкции попали граждане Израиля Нерия Бен-Пази, Моше Шарвит и Цви Бар-Йосеф, а также две связанные с последними двумя фермы.

В Госдепе утверждают, что указанные граждане Израиля якобы причастны к актам насилия на Западном берегу реки Иордан.

«Объявленные меры призваны подтвердить нашу приверженность обеспечению мира, безопасности и стабильности... а также привлечению к ответственности лиц и компаний, причастных к насильственным действиям», - заключили в ведомстве.

Ранее управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина ввело блокирующие санкции против компании «Совкомфлот», а также 14 танкеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

