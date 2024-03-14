США ввели санкции против троих еврейских поселенцев

Три израильтянина и две израильских компании попали в санкционный список США. Об этом сообщает пресс-служба пресс-службой Госдепартамента Соединённых Штатов.

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В сообщении уточняется, что под американские санкции попали граждане Израиля Нерия Бен-Пази, Моше Шарвит и Цви Бар-Йосеф, а также две связанные с последними двумя фермы.

В Госдепе утверждают, что указанные граждане Израиля якобы причастны к актам насилия на Западном берегу реки Иордан.

«Объявленные меры призваны подтвердить нашу приверженность обеспечению мира, безопасности и стабильности... а также привлечению к ответственности лиц и компаний, причастных к насильственным действиям», - заключили в ведомстве.

Ранее управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина ввело блокирующие санкции против компании «Совкомфлот», а также 14 танкеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
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