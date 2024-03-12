Евросоюз продлил персональные санкции против России из-за Украины

Как говорится в заявлении Совета ЕС, в «чёрном» списке находятся более 2100 граждан и компаний. При этом санкции не будут возобновлены в отношении трёх физлиц, девять умерших фигурантов исключены из перечня.

«Санкции предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов фигурирующим в перечне физическим и юридическим лицам», - указано в документе.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия ввела санкции в отношении 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, которым запретили въезд на российскую территорию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».