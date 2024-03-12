Евросоюз продлил персональные санкции против России из-за Украины
Персональные санкции Евросоюза против физических лиц и организаций, которые якобы несут ответственность «за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», были продлены до 15 сентября 2024 года.
Как говорится в заявлении Совета ЕС, в «чёрном» списке находятся более 2100 граждан и компаний. При этом санкции не будут возобновлены в отношении трёх физлиц, девять умерших фигурантов исключены из перечня.
«Санкции предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов фигурирующим в перечне физическим и юридическим лицам», - указано в документе.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия ввела санкции в отношении 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, которым запретили въезд на российскую территорию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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