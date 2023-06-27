США ввели санкции против связанных с Пригожиным структур

Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против одного физического и четырех юридических лиц за связи с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом сообщило Министерство финансов США, пишет РИА Новости.

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Отмечается, что санкционный список пополнили две компании из Центральноафриканской Республики, фирма из ОАЭ и одно российское ООО. Минфин США полагает, что попавшие под санкции структуры торговали золотом для финансирования операций ЧВК «Вагнер» в Африке и на Украине

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США будут добиваться выдачи Евгения Пригожина. Против бизнесмена возбуждено уголовное дело по обвинению во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:Евгений ПригожинСанкцииСША

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