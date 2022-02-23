Глава ЕК заявила о цели ЕС стать независимыми от российского газа
Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о цели Евросоюза стать независимыми от российских поставок газа. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам фон дер Ляйен, Россия пользовалась энергией для того, чтобы оказывать давление на ЕС. Она отметила, что ЕС полон решимости это прекратить.
По ее словам, Евросоюз намерен переходить на возобновляемые источники энергии и инвестировать в эту сферу.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции после признания Россией Донецкой и Луганской народных Республик должны включать полную остановку газопровода «Северный поток — 2».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,8 млн+138 тыс. / сут.
Умерли
348 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
12,8 млн+179 тыс. / сут.
- Глава ЕК заявила о цели ЕС стать независимыми от российского газа
- Россияне смогут посещать Италию с 1 марта
- ЕС рассматривает санкции против Захаровой, Симоньян и Соловьева
- Италия рассматривает возможность поддержки ВСУ
- Небензя заявил, что Киеву нужны были только территории Донбасса
- Съемочная группа ТК «Звезда» попала под обстрел в пригороде Донецка
- Евросоюз официально принял антироссийские санкции за признание суверенитета ДНР и ЛНР
- Турецкий гамбит. Кого Эрдоган выбрал для жертвы?
- Кулеба не ответил на вопрос о разрыве дипотношений Киева с Москвой
- Путин в разговоре с Эрдоганом подчеркнул важность решения по ЛНР и ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru