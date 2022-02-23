Глава ЕК заявила о цели ЕС стать независимыми от российского газа

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о цели Евросоюза стать независимыми от российских поставок газа. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам фон дер Ляйен, Россия пользовалась энергией для того, чтобы оказывать давление на ЕС. Она отметила, что ЕС полон решимости это прекратить.

По ее словам, Евросоюз намерен переходить на возобновляемые источники энергии и инвестировать в эту сферу.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции после признания Россией Донецкой и Луганской народных Республик должны включать полную остановку газопровода «Северный поток — 2».

