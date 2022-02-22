Медведев предрек Европе газ по две тысячи евро за тысячу кубов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Twitter прокомментировал остановку сертификации газопровода «Северный поток - 2».

По его мнению, поручение канцлера ФРГ Олафа Шольца приведёт к тому, что цена на газ в Европе вырастет до двух тысяч евро за тысячу кубометров.

«Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!» - написал Медведев.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что принял решение остановить сертификацию газопровода «Северный поток - 2».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:ЕвропаЦеныСеверный Поток-2ГазДмитрий Медведев
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