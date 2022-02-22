Медведев предрек Европе газ по две тысячи евро за тысячу кубов
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Twitter прокомментировал остановку сертификации газопровода «Северный поток - 2».
Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода «Северный поток – 2». Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) February 22, 2022
По его мнению, поручение канцлера ФРГ Олафа Шольца приведёт к тому, что цена на газ в Европе вырастет до двух тысяч евро за тысячу кубометров.
«Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!» - написал Медведев.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что принял решение остановить сертификацию газопровода «Северный поток - 2».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,7 млн+135 тыс. / сут.
Умерли
347 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
12,7 млн+164 тыс. / сут.
- «Жизнь без воды и света»: глава ЛНР о подписании договора с Россией
- Попова не исключила смягчение ковидных ограничений
- Российские гимнастки не выступят на этапе Гран-при в Киеве
- Медведев предрек Европе газ по две тысячи евро за тысячу кубов
- Норвегия заявила, что продолжит прагматичное сотрудничество с Россией
- Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата 23 февраля
- Рада призывает Россию отозвать признание ЛНР и ДНР
- Пушилин заявил, что ДНР и ЛНР может потребоваться военная помощь России
- Великобритания объявила о заморозке активов банка «Россия»
- Польский министр выступил за перенос стыкового матча с Россией на нейтральное поле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru