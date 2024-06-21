США ввели санкции против руководства «Лаборатории Касперского»

Уточняется, что ограничения коснулись в том числе представителей топ-менеджмента «Лаборатории Касперского». В частности, это исполнительный директор компании Андрей Тихонов и управляющий директор в России и СНГ Анна Кулашова.

Также в «чёрный» список внесли директора по развитию бизнеса Андрея Ефремова, директора по юрвопросам Игоря Чекунова и директор по работе с персоналом Марину Алексееву.

Ранее власти США запретили использование в стране продукции «Лаборатории Касперского» из-за связи компании с Россией и рисков для нацбезопаности, сообщает РЕН ТВ. Запрет вступит в силу 29 сентября 2024 года.

