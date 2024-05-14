США ввели санкции против россиянина и трех компаний из РФ за связи с Дерипаской
Американские власти ввели санкции против гражданина России Дмитрия Белоглазова, который, по версии Вашингтона, связан с бизнесменом Олегом Дерипаской. Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.
В заявлении американского ведомства говорится, что по этой же причине введены рестрикции против трёх российских компаний: АО «Илиадис», АО «Распериа» и ООО «Титул».
Уточняется, что в отношении Дерипаски ограничения ввели США, Австралия, Канада, Евросоюз, Новая Зеландия и Великобритания. Новые фигуранты попали в «чёрный» список «за попытки уклонения от санкций».
Ранее Минфин США ввёл санкции против россиянина Дмитрия Хорошева, которого американские власти считают лидером хакерской группировки LockBit. Аналогичные решения были приняты властями Великобритании и Австралии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru