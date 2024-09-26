США ввели санкции против россиянина и платежной системы Cryptex
26 сентября 202418:09
Платёжная система Cryptex попала в антироссийский санкционный список США. Об этом сообщает пресс-служба американского Минфина.
В ведомстве указали, что санкции также были введены в отношении гражданина РФ Сергея Иванова.
В случае попадания в американский санкционный список все активы указанных лиц и компаний в США замораживаются, также вводится запрет на ведение бизнеса с фигурантами перечня.
Ранее Великобритания расширила список антироссийских санкций, включив в него пять судов, «участвующих в транспортировке российского СПГ», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru