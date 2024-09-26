США ввели санкции против россиянина и платежной системы Cryptex

Платёжная система Cryptex попала в антироссийский санкционный список США. Об этом сообщает пресс-служба американского Минфина.

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В ведомстве указали, что санкции также были введены в отношении гражданина РФ Сергея Иванова.

В случае попадания в американский санкционный список все активы указанных лиц и компаний в США замораживаются, также вводится запрет на ведение бизнеса с фигурантами перечня.

Ранее Великобритания расширила список антироссийских санкций, включив в него пять судов, «участвующих в транспортировке российского СПГ», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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