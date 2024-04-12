США ввели санкции против отвечающих за дроны и кибератаки командиров ХАМАС

Речь идёт о находящихся в секторе Газа и Ливане командирах радикалов, которые отвечают за операции с применением беспилотников, а также за проведение кибератак.

Отмечается, что санкции введены Белым домом «в координации с международными партнёрами».

«США продолжат пресекать дестабилизирующие попытки ХАМАС совершать террористические атаки, а также подрывать деятельность террористов ХАМАС, где бы они ее ни осуществляли», - заключил Миллер.

Ранее палестинское движение ХАМАС отвергло последнее предложение Израиля по вопросу обмена похищенных 7 октября заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

