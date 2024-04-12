США ввели санкции против отвечающих за дроны и кибератаки командиров ХАМАС
Власти США объявили о вводе санкций в отношении четырёх командиров палестинского радикального движения ХАМАС. Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление сделал руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
Речь идёт о находящихся в секторе Газа и Ливане командирах радикалов, которые отвечают за операции с применением беспилотников, а также за проведение кибератак.
Отмечается, что санкции введены Белым домом «в координации с международными партнёрами».
«США продолжат пресекать дестабилизирующие попытки ХАМАС совершать террористические атаки, а также подрывать деятельность террористов ХАМАС, где бы они ее ни осуществляли», - заключил Миллер.
Ранее палестинское движение ХАМАС отвергло последнее предложение Израиля по вопросу обмена похищенных 7 октября заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru