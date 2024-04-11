Подрыв перемирия: Армия Израиля ликвидировала детей лидера ХАМАС, Газа готовит ответ
Иран и Турция выразили соболезнования лидеру ХАМАС после гибели его сыновей и внуков в результате удара Израиля. В движении сообщили о подрыве перемирия, а Иран ждет момента для ответа Израилю за удар по консульству.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования главе политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилу Хании в связи с гибелью его сыновей и внуков в результате израильского авиаудара по сектору Газа. Об этом сообщило движение.
Отмечается, что соболезнования Хании также выразили глава МИД Турции Хакан Фидан и глава разведки государства Ибрагим Калын.
Кроме того, президент Ирана Ибрахим Раиси выразил соболезнования Исмаилу Хании и назвал жестокими действия Израиля.
«Безумные действия жестокого сионистского режима при нападении на лагерь Аль-Шати, приведшие к мученической смерти троих ваших драгоценных детей, а также троих их детей, глубоко тронули меня и народ Ирана», – говорится в послании.
ИЗРАИЛЬ «УДАРИЛ» ПО ГЛАВЕ ХАМАС
Исмаил Хания подтвердил 10 апреля, что трое его сыновей и внуков погибли в Газе в результате удара Израиля. Позднее представители израильской армии и Службы общей безопасности страны (ШАБАК) подтвердили ликвидацию в Газе троих сыновей главы политбюро ХАМАС.
«ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля – ред. НСН) и ШАБАК ликвидировали трех боевиков военного крыла ХАМАС в центральной части сектора Газа», – говорится в Telegram-канале вооруженных сил Израиля.
Согласно данным, по указанию двух структур военно-воздушные силы Израиля нанесли по ним авиаудар. ЦАХАЛ сообщил, что погибли командир ячейки военного крыла ХАМАС Амир Хания, а также военные оперативники движения Хазем и Мохаммад Хания.
Исмаил Хания, комментируя гибель своих сыновей и внуков, заявил, что она не повлияет на требования движения о прекращении огня. В разговоре с каналом Al Jazeera он заявил, что палестинские лидеры не отступят.
«Весь наш народ и все семьи жителей заплатили высокую цену кровью своих детей, и я один из них», – сказал он.
Один из членов руководства ХАМАС Басем Наим заявил в разговоре с Al Jazeera, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с помощью убийства сыновей Хании подрывает любые шансы на перемирие в секторе Газа. По его словам, Нетаньяху «делает все для того, чтобы заблокировать или подорвать все шансы на достижение соглашения о прекращении огня».
Наим также отметил, что Нетаньяху испытывает на себе давление со стороны международного сообщества, израильской общественности и Вашингтона, поэтому он «использует все грязные приемы».
ИРАН И ТУРЦИЯ ПРОТИВ ИЗРАИЛЯ
Между тем Израиль вторую неделю находится в состоянии повышенной боеготовности из-за угроз Ирана отомстить за нападение на консульство в Дамаске. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 10 апреля заявил, что Тегеран расценивает атаку на консульство как «удар по иранской территории», поэтому Израиль «должен быть наказан». В ответ министры обороны и иностранных дел Израиля пообещали ударить по самому Ирану.
«В этой войне на нас нападают более чем с одного фронта. Но мы знаем, как быстро ответить любому, кто нападет на нас, независимо от их местоположения на всем Ближнем Востоке», – сказал министр обороны Израиля Йоав Галант.
В свою очередь глава МИД Израиля Исраэль Кац в соцсети X заявил, что без Ирана не будет ни ХАМАС, ни сирийских шиитских ополченцев, ни «Хезболлы», ни хуситов.
Президент Турции ранее заявлял, что Израиль обязательно ответит перед законом за совершенные им «преступления против человечности». Эрдоган неоднократно называл Биньямина Нетаньяху «палачом» и «убийцей», обвиняя его в геноциде в секторе Газа.
По последним данным властей, количество погибших в результате боевых действий в секторе Газа с 7 октября 2023 года увеличилось до 33 482. По данным Минздрава анклава, за время эскалации между Израилем и ХАМАС ранения получили 76 049 человек, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пять человек пострадали при атаке БПЛА на трассе Ясиноватая-Горловка
- В Кабардино-Балкарии нейтрализовали двух планировавших теракты боевиков
- Мэр норвежского Вадсе попросила Еврокомиссию о 26-часовом дне
- Баста заявил, что больше не планирует выпускать альбомы
- На Украине заявили о серьезном повреждении двух ТЭЦ
- При стрельбе в Вашингтоне погиб человек
- Оппозиция одержала победу на парламентских выборах в Южной Корее
- Власти заявили об ударах по критической инфраструктуре Харькова
- Под Нальчиком блокировали бандитов, открывших огонь по силовикам
- Мэр Оренбурга заявил о подтоплении 3600 домовладений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru