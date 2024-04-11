Подрыв перемирия: Армия Израиля ликвидировала детей лидера ХАМАС, Газа готовит ответ

Иран и Турция выразили соболезнования лидеру ХАМАС после гибели его сыновей и внуков в результате удара Израиля. В движении сообщили о подрыве перемирия, а Иран ждет момента для ответа Израилю за удар по консульству. 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования главе политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилу Хании в связи с гибелью его сыновей и внуков в результате израильского авиаудара по сектору Газа. Об этом сообщило движение.

Отмечается, что соболезнования Хании также выразили глава МИД Турции Хакан Фидан и глава разведки государства Ибрагим Калын.

Кроме того, президент Ирана Ибрахим Раиси выразил соболезнования Исмаилу Хании и назвал жестокими действия Израиля.

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«Безумные действия жестокого сионистского режима при нападении на лагерь Аль-Шати, приведшие к мученической смерти троих ваших драгоценных детей, а также троих их детей, глубоко тронули меня и народ Ирана», – говорится в послании.

ИЗРАИЛЬ «УДАРИЛ» ПО ГЛАВЕ ХАМАС

Исмаил Хания подтвердил 10 апреля, что трое его сыновей и внуков погибли в Газе в результате удара Израиля. Позднее представители израильской армии и Службы общей безопасности страны (ШАБАК) подтвердили ликвидацию в Газе троих сыновей главы политбюро ХАМАС.

«ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля – ред. НСН) и ШАБАК ликвидировали трех боевиков военного крыла ХАМАС в центральной части сектора Газа», – говорится в Telegram-канале вооруженных сил Израиля.

Согласно данным, по указанию двух структур военно-воздушные силы Израиля нанесли по ним авиаудар. ЦАХАЛ сообщил, что погибли командир ячейки военного крыла ХАМАС Амир Хания, а также военные оперативники движения Хазем и Мохаммад Хания.

Исмаил Хания, комментируя гибель своих сыновей и внуков, заявил, что она не повлияет на требования движения о прекращении огня. В разговоре с каналом Al Jazeera он заявил, что палестинские лидеры не отступят.

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«Весь наш народ и все семьи жителей заплатили высокую цену кровью своих детей, и я один из них», – сказал он.

Один из членов руководства ХАМАС Басем Наим заявил в разговоре с Al Jazeera, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с помощью убийства сыновей Хании подрывает любые шансы на перемирие в секторе Газа. По его словам, Нетаньяху «делает все для того, чтобы заблокировать или подорвать все шансы на достижение соглашения о прекращении огня».

Наим также отметил, что Нетаньяху испытывает на себе давление со стороны международного сообщества, израильской общественности и Вашингтона, поэтому он «использует все грязные приемы».

ИРАН И ТУРЦИЯ ПРОТИВ ИЗРАИЛЯ

Между тем Израиль вторую неделю находится в состоянии повышенной боеготовности из-за угроз Ирана отомстить за нападение на консульство в Дамаске. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 10 апреля заявил, что Тегеран расценивает атаку на консульство как «удар по иранской территории», поэтому Израиль «должен быть наказан». В ответ министры обороны и иностранных дел Израиля пообещали ударить по самому Ирану.

«В этой войне на нас нападают более чем с одного фронта. Но мы знаем, как быстро ответить любому, кто нападет на нас, независимо от их местоположения на всем Ближнем Востоке», – сказал министр обороны Израиля Йоав Галант.

В свою очередь глава МИД Израиля Исраэль Кац в соцсети X заявил, что без Ирана не будет ни ХАМАС, ни сирийских шиитских ополченцев, ни «Хезболлы», ни хуситов.

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Президент Турции ранее заявлял, что Израиль обязательно ответит перед законом за совершенные им «преступления против человечности». Эрдоган неоднократно называл Биньямина Нетаньяху «палачом» и «убийцей», обвиняя его в геноциде в секторе Газа.

По последним данным властей, количество погибших в результате боевых действий в секторе Газа с 7 октября 2023 года увеличилось до 33 482. По данным Минздрава анклава, за время эскалации между Израилем и ХАМАС ранения получили 76 049 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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