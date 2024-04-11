Подрыв перемирия: Армия Израиля ликвидировала детей лидера ХАМАС, Газа готовит ответ

«Весь наш народ и все семьи жителей заплатили высокую цену кровью своих детей, и я один из них», – сказал он.

Один из членов руководства ХАМАС Басем Наим заявил в разговоре с Al Jazeera, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с помощью убийства сыновей Хании подрывает любые шансы на перемирие в секторе Газа. По его словам, Нетаньяху «делает все для того, чтобы заблокировать или подорвать все шансы на достижение соглашения о прекращении огня».

Наим также отметил, что Нетаньяху испытывает на себе давление со стороны международного сообщества, израильской общественности и Вашингтона, поэтому он «использует все грязные приемы».

ИРАН И ТУРЦИЯ ПРОТИВ ИЗРАИЛЯ

Между тем Израиль вторую неделю находится в состоянии повышенной боеготовности из-за угроз Ирана отомстить за нападение на консульство в Дамаске. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 10 апреля заявил, что Тегеран расценивает атаку на консульство как «удар по иранской территории», поэтому Израиль «должен быть наказан». В ответ министры обороны и иностранных дел Израиля пообещали ударить по самому Ирану.

«В этой войне на нас нападают более чем с одного фронта. Но мы знаем, как быстро ответить любому, кто нападет на нас, независимо от их местоположения на всем Ближнем Востоке», – сказал министр обороны Израиля Йоав Галант.

В свою очередь глава МИД Израиля Исраэль Кац в соцсети X заявил, что без Ирана не будет ни ХАМАС, ни сирийских шиитских ополченцев, ни «Хезболлы», ни хуситов.