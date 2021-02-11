США ввели санкции против Мьянмы
США в четверг ввели санкции в отношении 8 физических и 3 юридических лиц, принимавших участие в совершении госпереворота в Мьянме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин страны.
Накануне сообщалось, что Байден подписал указ о введении санкций против Мьянмы.
В частности, среди людей, попавших в «черный список», возглавивший после переворота государство Myint Swe, назначенный на пост министра обороны Mya Tun Oo, глава МВД Soe Htut, генерал-майор Ye Win Oo, курирующий вопросы военной безопасности. Среди юридических лиц - Cancri Gems & Jewellery Co., Ltd., Myanmar Imperial Jade Co., Ltd и Myanmar Ruby Enterprise.
Госпереворот в Мьянме произошел на фоне конфликта недавно избранного гражданского правительства и армии. Последние считают, что результаты выборов были сфальсифицированы. Военные Мьянмы объявили о введении в стране режима чрезвычайного положения, который будет действовать год.
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