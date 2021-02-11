Байден заблокировал собственность Мьянмы на территории США
Президент США Джо Байден заявил, что ситуация в Мьянме представляет чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединённых Штатов, сообщает пресс-служба Белого дома.
В сообщении говорится, что американский лидер подписал указ, согласно которому блокируется вся собственности Мьянмы, находящаяся на территории США.
«Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в связи с этой угрозой. Вся собственность и имущественные интересы, находящиеся на территории ли которые перейдут на территорию США, блокируются и не могут быть переданы, проданы, экспортированы, изъяты», - уточняется в заявлении Байдена.
Госпереворот в Мьянме произошел на фоне конфликта недавно избранного гражданского правительства и армии. Последние считают, что результаты выборов были сфальсифицированы. Военные Мьянмы объявили о введении в стране режима чрезвычайного положения, который будет действовать год.
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