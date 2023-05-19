США ввели санкции против компаний из России, Армении и Киргизии

В Вашингтоне объявили о новых санкциях против России. В черный список США на этот раз попали 69 российских компаний, а также по одному предприятию из Армении и Киргизии, сообщает агентство Reuters.

«Большая семерка» решила оставить российские активы замороженными

Новые ограничения, подготовленные Минфином США, нацелены прежде всего на российский военно-промышленный комплекс, а также энергетические проекты Союзного государства России и Белоруссии.

О санкциях было объявлено во время саммита стран «Большой семерки» в японской Хиросиме, как и было обещано.

Кроме Соединенных Штатов о новых санкциях против России объявила Великобритания.

В стоп-лист Соединенного королевства включены пять российских кредитных учреждений, включая Тинькофф банк, банк «Дом.РФ» и Росбанк, а также компании, принадлежащие российским миллиардерам: в их числе «Cеверсталь», АФК «Система» и ТМК.

Ранее стало известно, что Канада введет новые санкции против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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