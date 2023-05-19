«Большая семерка» решила оставить российские активы замороженными
Страны группы семи продолжат хранить суверенные российские активы замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине возмещение за причиненный ущерб, говорится в заявлении G7, сообщает РИА Новости.
Как отмечается, такие меры не противоречат правовым системам стран объединения.
Кроме того, государства «Большой семерки» продолжат принимать все необходимые меры для конфискации активов физических и юридических лиц, находящихся под санкциями.
Саммит G7 проходит в Хиросиме под председательством Японии.
Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что страны G7 введут жесткие санкции против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru