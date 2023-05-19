«Большая семерка» решила оставить российские активы замороженными

Страны группы семи продолжат хранить суверенные российские активы замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине возмещение за причиненный ущерб, говорится в заявлении G7, сообщает РИА Новости.

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Как отмечается, такие меры не противоречат правовым системам стран объединения.

Кроме того, государства «Большой семерки» продолжат принимать все необходимые меры для конфискации активов физических и юридических лиц, находящихся под санкциями.

Саммит G7 проходит в Хиросиме под председательством Японии.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что страны G7 введут жесткие санкции против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:ЯпонияКонфискацияУкраинаСанкции Против России

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