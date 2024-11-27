США ввели санкции против компаний из РФ и КНР по закону о нераспространении ОМУ

Власти США ввели санкции против российской компании Bearings on Lipetsk LLC, а также гражданина РФ Игоря Мичурина. Об этом сообщает американский Госдепартамент.

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Уточняется, что они нарушили законы США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

По этой же причине под санкции попали компания из КНР Dandong Mason-Age Trade Co Ltd, а также два гражданина Китая.

Ранее американские власти расширили свой антироссийский санкционный список, включив в него около 100 физических и юридических лиц, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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