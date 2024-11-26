Россия ввела санкции против 30 граждан Великобритании

В расширенный российский «стоп-лист» внесли 30 представителей политического истеблишмента, военного блока, околовоенных структур и журналистского корпуса Великобритании.

В частности, въезд на территорию России запретили главе британского МВД Ивет Купер, министру финансов Рэйчел Джейн Ривз, главе Минздрава Уэсли Полу Уильяму Стритингу, замминистру обороны Марии Игл, командиру 51-й эскадрильи ВВС Великобритании Киту Биссету, журналисту Times Тому Боллу, сотруднику Daily Mail Дэну Вудланду и другим.

«Русофобская политика... попытки дискредитации действий России и её изоляции на международной арене, распространение дезинформации... вкупе с военной поддержкой ВСУ... свидетельствуют о настрое Лондона на дальнейшее системное противостояние в отношении России», - заключили в МИД РФ, указав на «бесперспективность подобного курса».

Ранее власти Великобритании ввели санкции против «Альфастрахования», ВСК и 30 российских нефтяных танкеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».