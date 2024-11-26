Россия ввела санкции против 30 граждан Великобритании
Российские власти расширили санкционный список в отношении граждан Великобритании. Как заявили в МИД РФ, решение было принято в ответ агрессивную антироссийскую риторику Лондона и вводимые им «нелегитимные односторонние ограничения».
В расширенный российский «стоп-лист» внесли 30 представителей политического истеблишмента, военного блока, околовоенных структур и журналистского корпуса Великобритании.
В частности, въезд на территорию России запретили главе британского МВД Ивет Купер, министру финансов Рэйчел Джейн Ривз, главе Минздрава Уэсли Полу Уильяму Стритингу, замминистру обороны Марии Игл, командиру 51-й эскадрильи ВВС Великобритании Киту Биссету, журналисту Times Тому Боллу, сотруднику Daily Mail Дэну Вудланду и другим.
«Русофобская политика... попытки дискредитации действий России и её изоляции на международной арене, распространение дезинформации... вкупе с военной поддержкой ВСУ... свидетельствуют о настрое Лондона на дальнейшее системное противостояние в отношении России», - заключили в МИД РФ, указав на «бесперспективность подобного курса».
Ранее власти Великобритании ввели санкции против «Альфастрахования», ВСК и 30 российских нефтяных танкеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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