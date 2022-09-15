США ввели санкции против Кадырова и членов его семьи
Министерство финансов США объявило о расширении антироссийских санкций, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что в «чёрный» список попали ещё 40 граждан России и более 30 российских структур. В частности, санкции ввели в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи, главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого и председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
Кроме того, ограничения были введены в отношении помощника президента РФ Максима Орешкина а также детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, которую в США считают «причастной к вывозу украинских детей в Россию».
«Всё имущество вышеперечисленных лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц из США, заблокированы», - отметили в американском Минфине.
Ранее сенаторы Конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм представили проект закона, который в обход американского Госдепартамента вносит Россию в список стран — спонсоров терроризма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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