США ввели санкции против Хуснуллина, «Металлоинвеста» и «МегаФона»

В сообщении говорится, что органичения введены в отношении более чем 30 физических и около 90 юридических лиц. Так, под санкции попали «МегаФон», холдинг «Металлоинвест» и его гендиректор Назим Эфендиев, экс-министр транспорта Евгений Дитрих, движение «Юнармия», ковровский механический завод, Лебединский и Михайловский горнообогатительные комбинаты, ЧВК «Патриот».

При этом США выдали лицензию на операции, необходимые для работы газеты «Коммерсант», а также на сворачивание операций с «МегаФоном» и «Металлоинвестом» (до 11 июля 2023 года).

Кроме россиян и российских компаний в «чёрный» список внесли граждан Венгрии и Кипра, а также расположенные на этом острове предприятия.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что интеграция России и Белоруссии серьёзно помогает в преодолении последствий санкций, сообщает RT.

