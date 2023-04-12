США ввели санкции против Хуснуллина, «Металлоинвеста» и «МегаФона»
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин попал в новый санкционный список США. Об этом сообщает пресс-служба американского Министерства финансов.
В сообщении говорится, что органичения введены в отношении более чем 30 физических и около 90 юридических лиц. Так, под санкции попали «МегаФон», холдинг «Металлоинвест» и его гендиректор Назим Эфендиев, экс-министр транспорта Евгений Дитрих, движение «Юнармия», ковровский механический завод, Лебединский и Михайловский горнообогатительные комбинаты, ЧВК «Патриот».
При этом США выдали лицензию на операции, необходимые для работы газеты «Коммерсант», а также на сворачивание операций с «МегаФоном» и «Металлоинвестом» (до 11 июля 2023 года).
Кроме россиян и российских компаний в «чёрный» список внесли граждан Венгрии и Кипра, а также расположенные на этом острове предприятия.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что интеграция России и Белоруссии серьёзно помогает в преодолении последствий санкций, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru